Подразделения Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций», — заявили в ведомстве.

Ранее ВКС России и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде ВСУ.

Также оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину с боеприпасами ВСУ.