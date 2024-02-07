Забайкальские десантники сорвали ротацию ВСУ на Артёмовском направлении
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подорвав стену накладным зарядом из трофейного пластида, десантники-противотанкисты управляемой ракетой из установки ПТУР поразили группу пехоты ВСУ, выдвигающейся в сторону своих передовых позиций», — заявили в ведомстве.
Ранее ВКС России и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде ВСУ.
Также оператор FPV-дрона поразил под Купянском артиллерию и машину с боеприпасами ВСУ.