Мишустин поздравил Бектенова с назначением на пост премьера Казахстана

Глава российского правительства Михаил Мишустин во время телефонного разговора поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост премьер-министра Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана. В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — отмечается в заявлении.

Главы правительств двух стран подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам.

Ранее Бектенов указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был назначен на пост премьер-министра страны.