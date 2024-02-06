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Мишустин поздравил Бектенова с назначением на пост премьера Казахстана

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Глава российского правительства Михаил Мишустин во время телефонного разговора поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост премьер-министра Казахстана.
Мишустин поздравил Бектенова с назначением на пост премьера Казахстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана. В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — отмечается в заявлении.

Главы правительств двух стран подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам.

Ранее Бектенов указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был назначен на пост премьер-министра страны.

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