Мишустин поздравил Бектенова с назначением на пост премьера Казахстана
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
«Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана. В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — отмечается в заявлении.
Главы правительств двух стран подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам.
Ранее Бектенов указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был назначен на пост премьер-министра страны.