Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что назначенный главой подчинённой Киеву Запорожской областной администрации Иван Фёдоров известен коррупцией.

«Фёдоров, будучи мэром Мелитополя... ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что Фёдоров также занимался продвижением ЛГБТ*-повестки и активно участвовал в организации наркотрафика.

Ранее глава подчинённой Киеву Запорожской областной администрации Юрий Малашко был освобождён от занимаемой им должности. Вместо него администрацию возглавил Иван Фёдоров.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.