Мэр Горловки сообщил о разрывах кассетных снарядов ВСУ вблизи двух посёлков

Тяжёлые разрывы фиксируются вблизи посёлков Комарова и шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

РИА Новости

Мэр Горловки в личном Telegram-канале подчеркнул, что Вооружённые силы Украины вновь применяют кассетные боеприпасы. «Жителям данных и близлежащих населённых пунктов — принять меры безопасности, находиться вблизи укрытий», — написал Приходько. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда.