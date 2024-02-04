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Мэр Горловки сообщил о разрывах кассетных снарядов ВСУ вблизи двух посёлков

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Тяжёлые разрывы фиксируются вблизи посёлков Комарова и шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Мэр Горловки сообщил о разрывах кассетных снарядов ВСУ вблизи двух посёлков
  • РИА Новости

Мэр Горловки в личном Telegram-канале подчеркнул, что Вооружённые силы Украины вновь применяют кассетные боеприпасы.

«Жителям данных и близлежащих населённых пунктов — принять меры безопасности, находиться вблизи укрытий», — написал Приходько.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда.

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