Мэр Горловки сообщил о разрывах кассетных снарядов ВСУ вблизи двух посёлков
- РИА Новости
Мэр Горловки в личном Telegram-канале подчеркнул, что Вооружённые силы Украины вновь применяют кассетные боеприпасы.
«Жителям данных и близлежащих населённых пунктов — принять меры безопасности, находиться вблизи укрытий», — написал Приходько.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда.