В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
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Об этом сообщили в офисе Зеленского.
«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава подчинённой Киеву Запорожской областной администрации Юрий Малашко был освобождён от занимаемой им должности. Вместо него администрацию возглавил Иван Фёдоров.