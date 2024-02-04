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В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области

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Владимир Зеленский посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
В Киеве заявили, что Зеленский посетил военную часть в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в офисе Зеленского.

«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее глава подчинённой Киеву Запорожской областной администрации Юрий Малашко был освобождён от занимаемой им должности. Вместо него администрацию возглавил Иван Фёдоров.

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