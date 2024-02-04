Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Собянина, произошла жестокая и бессмысленная атака украинских властей, которая унесла жизни десятков мирных граждан.
«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал мэр Москвы.
В ЛНР 4 февраля объявлено днём траура по жертвам обстрела Лисичанска со стороны ВСУ.
Вечером 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. Жертвами удара стали 28 человек, среди которых один ребёнок.