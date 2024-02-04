Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по пекарне в Лисичанске.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, произошла жестокая и бессмысленная атака украинских властей, которая унесла жизни десятков мирных граждан.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал мэр Москвы.

В ЛНР 4 февраля объявлено днём траура по жертвам обстрела Лисичанска со стороны ВСУ.

Вечером 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. Жертвами удара стали 28 человек, среди которых один ребёнок.