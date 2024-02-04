RT в Telegram
Подпишись

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по пекарне в Лисичанске.
Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, произошла жестокая и бессмысленная атака украинских властей, которая унесла жизни десятков мирных граждан.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал мэр Москвы.

В ЛНР 4 февраля объявлено днём траура по жертвам обстрела Лисичанска со стороны ВСУ.

Вечером 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске. Жертвами удара стали 28 человек, среди которых один ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить