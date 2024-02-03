RT в Telegram
Подпишись

Минздрав: состояние пяти раненных в результате обстрела Лисичанска тяжёлое

Короткая ссылка
Пять человек, которые получили ранения после обстрела пекарни в Лисичанске, находятся в тяжёлом состоянии.
Минздрав: состояние пяти раненных в результате обстрела Лисичанска тяжёлое
  • РИА Новости

Об этом заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«Состояние пяти жителей, пострадавших при ударе украинских войск по Лисичанску, тяжёлое», — цитирует её ТАСС.

Пащенко уточнила, что трое пациентов будут доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, ещё две машины скорой помощи ЛРКБ выехали в Луганск для эвакуации двоих пациентов, которых ранее прооперировали.

Нескольких человек после получения медпомощи отправили на амбулаторное лечение, добавила она.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 11.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить