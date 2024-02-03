Минздрав: состояние пяти раненных в результате обстрела Лисичанска тяжёлое
- РИА Новости
Об этом заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
«Состояние пяти жителей, пострадавших при ударе украинских войск по Лисичанску, тяжёлое», — цитирует её ТАСС.
Пащенко уточнила, что трое пациентов будут доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, ещё две машины скорой помощи ЛРКБ выехали в Луганск для эвакуации двоих пациентов, которых ранее прооперировали.
Нескольких человек после получения медпомощи отправили на амбулаторное лечение, добавила она.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 11.
Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.