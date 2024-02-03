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МО: офицер ВС России спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

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Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооружённых сил России Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасном, которое заняла украинская армия, и помог российским военным отбить населённый пункт.
МО: офицер ВС России спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его
  • РИА Новости

Его слова приводятся в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как рассказал военный, в тот день украинские войска использовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы ВС России не могли воспользоваться беспилотниками для разведки территории. При этом перед бойцами поставили задачу поразить назначенную цель.

Чтобы выполнить задание Никонов подошёл к ВСУ на расстояние 100 м и корректировал огонь гаубиц при помощи бинокля и радиостанции.

«Я залез на чердак деревянного дома. Обычного сельского дома на окраине села. И оттуда уже корректировал. Откуда было прекрасно всё видно: и позиции вэсэушников, и близлежащие опушки, и овраг», — рассказал он.

Никонов добавил, что ВСУ его заметили и открыли огонь, он был тяжело ранен. В свою очередь, ВС России зашли на территорию Попасного и укрепились на рубежах. 

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