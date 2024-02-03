Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по ВСУ с закрытых позиций
- РИА Новости
Боевые машины выходят на точку в лесу и работают навесом, как гаубицы, по позициям ВСУ за Днепром, не давая ВСУ переправиться. Затем машины сразу скрываются, чтобы в лесу, где экипажи немедленно пополняют запас снарядов, быть готовыми вновь накрыть противника точными ударами.
«Поразили мы и цель, поразили их морскую пехоту, забрали две лодки», — сообщает наводчик с позывным Мелик.
20 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что таяние льда на Днепре позволило Вооружённым силам Украины возобновить попытки переправиться на левый берег.