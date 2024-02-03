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Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по ВСУ с закрытых позиций

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Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по противнику с закрытых огневых позиций — главная ударная сила сухопутных войск не стоит без дела и в позиционных боях, рассказал военкор RT Филипп Прокудин.
Танки 126-й бригады группировки «Днепр» наносят удары по ВСУ с закрытых позиций
  • РИА Новости

Боевые машины выходят на точку в лесу и работают навесом, как гаубицы, по позициям ВСУ за Днепром, не давая ВСУ переправиться. Затем машины сразу скрываются, чтобы в лесу, где экипажи немедленно пополняют запас снарядов, быть готовыми вновь накрыть противника точными ударами.

«Поразили мы и цель, поразили их морскую пехоту, забрали две лодки», — сообщает наводчик с позывным Мелик.

20 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что таяние льда на Днепре позволило Вооружённым силам Украины возобновить попытки переправиться на левый берег.

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