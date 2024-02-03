МО: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за сутки артиллерийскими расчётами и ударами авиации были поражены более 140 целей противника в районах населённых пунктов Ямполь, Кировск, Червоная Диброва и Григоровка, а также в Серебрянском лесничестве. Потери противника составили до 270 военнослужащих

«Уничтожены танк, три ББМ, семь автомобилей, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 105-мм орудие М-119 западного производства», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что два военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.