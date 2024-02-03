Украинские энергетики сообщили о серьёзном повреждении оборудования одной из ТЭС
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга, указывается, что специалисты уже работают над устранением повреждений. Информации, о какой именно ТЭС идёт речь, в компании не предоставили.
«Делаем всё возможное, чтобы поддержать надёжную работу украинской энергосистемы», — отметили в «ДТЭК».
Ранее сообщалось о серии взрывов в Полтавской области Украины. Как отметил глава региональной администрации Филипп Пронин, в Миргородском районе есть повреждения.