ВС России пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении

Подразделения ВС России пресекли четыре попытки украинской армии усилить передовые позиции и провести ротации военных на Южно-Донецком направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В течение суток пресечены четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя», — сообщил он.

По словам Гордеева, также были поражены опорники и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады теробороны в районе Урожайного. Российские бойцы уничтожили два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного.

Ранее сообщалось, что вертолёты Ми-28Н ударили по укреплённым пунктам ВСУ на Донецком направлении.