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Президент Киргизии назвал возможную причину взрыва на ТЭЦ в Бишкеке

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Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал возможную причину взрыва на ТЭЦ в Бишкеке.
Президент Киргизии назвал возможную причину взрыва на ТЭЦ в Бишкеке
  • Gettyimages.ru

Как он рассказал в интервью «Кабару», раньше на станции использовали уголь с месторождения Кара-Кече, калорийность которого составляла 3800 ккал/кг.

«В прошлом году мы решили использовать шабыркульский уголь. Его калорийность — 5500 ккал/кг», — отметил он.

Президент предположил, что взрыв мог быть вызван этим изменением в работе ТЭЦ: из-за смены топлива пошло повышение температуры, приведшее к произошедшему.

«Сотрудники не учли, что это высококалорийный уголь, и жгли его так же, как кара-кечинский», — высказал своё мнение Жапаров.

По последним данным, пять человек пострадали при аварии на ТЭЦ.

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