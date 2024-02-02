МО: ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
В оборонном ведомстве отметили, что для разрушения вражеских укреплений расчёт гаубицы «Мста-Б» использовал осколочно-фугасные снаряды. Поражение целей контролировали операторы БПЛА.
«Отработали на подавление. Убираем их глаза, не даём наблюдать за действиями нашей пехоты», — приводятся в сообщении слова командира батареи с позывным Бухгалтер.
Ранее сообщалось о расчётах гаубиц «Мста-СМ1», уничтоживших замаскированную пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении.