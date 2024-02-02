МО: ВС России поразили наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы группировки российских войск «Юг» уничтожили наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что для разрушения вражеских укреплений расчёт гаубицы «Мста-Б» использовал осколочно-фугасные снаряды. Поражение целей контролировали операторы БПЛА.

«Отработали на подавление. Убираем их глаза, не даём наблюдать за действиями нашей пехоты», — приводятся в сообщении слова командира батареи с позывным Бухгалтер.

Ранее сообщалось о расчётах гаубиц «Мста-СМ1», уничтоживших замаскированную пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении.