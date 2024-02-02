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Мишустин: Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России оказать Киргизии помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Бишкеке.
Мишустин: Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом Мишустин сказал в ходе выступления на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Премьер выразил надежду, что ситуация с аварией разрешится в скором времени.

«Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что жители Бишкека остались без горячей воды и отопления в результате аварии на теплоэлектроцентрали.

По последним данным, число пострадавших при аварии на ТЭЦ в Бишкеке увеличилось до пяти.

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