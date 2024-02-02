Мишустин: Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ
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Об этом Мишустин сказал в ходе выступления на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Премьер выразил надежду, что ситуация с аварией разрешится в скором времени.
«Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что жители Бишкека остались без горячей воды и отопления в результате аварии на теплоэлектроцентрали.
По последним данным, число пострадавших при аварии на ТЭЦ в Бишкеке увеличилось до пяти.