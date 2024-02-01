Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения артисту и депутату Певцову
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Об этом говорится в Telegram офиса генпрокуратуры Украины.
Ему инкриминируются якобы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, а также ряд других обвинений.
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Борису Обносову — гендиректору российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), являющейся одним из крупнейших производителей вооружений.