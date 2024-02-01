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Гросу: Молдавия в феврале начнёт проверять законы на соответствие нормам ЕС

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Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что с февраля начнётся процесс проверки законодательства страны на соответствие нормам Евросоюза.
Гросу: Молдавия в феврале начнёт проверять законы на соответствие нормам ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если 2023 год был историческим годом, когда мы приняли очень важное решение об открытии переговоров о вступлении в Европейский союз, то 2024 год станет годом, когда мы должны будем начать этот очень важный трудоёмкий процесс переговоров и подготовки ко вступлению… В феврале начнётся процесс оценки соответствия молдавского законодательства нормам ЕС», — заявил Гросу на заседании парламента.

Как пишет издание jurnal.md, он также добавил, что парламент начнёт подготовку к инициированию референдума о вступлении в ЕС на очередной сессии.

«Молдавия ответит раз и навсегда, частью какой части мира она хочет быть», — заявил Гросу.

Он добавил, что «исторически доказано, что мы являемся частью европейской семьи».

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