Прощание с актёром из сериала «Ликвидация» Дриженко пройдёт 2 февраля

Прощание с погибшим народным артистом Украины Анатолием Дриженко состоится 2 февраля.

«Прощание состоится 2 февраля в 10:30 (11:30 мск) на сцене Театра имени Василько», — говорится в сообщении театра в Facebook*.

Известный по роли в сериале «Ликвидация» актёр Анатолий Дриженко умер на Украине на 83-м году жизни.

Причина смерти артиста не уточняется.

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