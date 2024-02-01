Расчёт «Гиацинта-Б» уничтожил под Купянском гаубицу М-777 ВСУ производства США

Расчёт буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, гаубица была уничтожена вместе с личным составом.

Ранее Су-25 ВКС России нанесли удар по опорникам ВСУ на Донецком направлении.