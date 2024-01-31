RT в Telegram
Подпишись

Гладков: при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области никто не пострадал

Короткая ссылка
В результате обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка пострадавших нет, повреждены частный дом, а также линии газового и электрического снабжения. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков: при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области никто не пострадал
  • РИА Новости

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал он в Telegram.

Гладков подчеркнул, что в частном доме выбиты окна, посечены кровля и забор, а также повреждён гараж.

«Ещё одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно», — отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Богун-Городок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить