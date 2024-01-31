Гладков: при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области никто не пострадал
- РИА Новости
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал он в Telegram.
Гладков подчеркнул, что в частном доме выбиты окна, посечены кровля и забор, а также повреждён гараж.
«Ещё одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения. Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно», — отметил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Богун-Городок.