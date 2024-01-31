Путин: группа ОДШБр «Ветераны» прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки
Об этом он сказал в ходе встречи с доверенными лицами.
По словам Путина, Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.
«Вот эта группа, «Ветераны», впереди наших кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки», — сказал Путин.
Он отметил, что группа ветеранов взяла под контроль 19 домов и удерживает позиции в них.
«Мужики там воюют как следует», — подчеркнул президент.
Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении фронта.