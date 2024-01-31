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Путин: группа ОДШБр «Ветераны» прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки

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Действующий президент России, кандидат на выборах 2024 года Владимир Путин заявил, что группа бойцов ОДШБр «Ветераны» впереди кадровых войск прорвала оборону украинской армии и вышла на окраины Авдеевки.

Об этом он сказал в ходе встречи с доверенными лицами.

По словам Путина, Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия.

«Вот эта группа, «Ветераны», впереди наших кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки», — сказал Путин.

Он отметил, что группа ветеранов взяла под контроль 19 домов и удерживает позиции в них.

«Мужики там воюют как следует», — подчеркнул президент.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении фронта.

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