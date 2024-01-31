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Военкор RT показал на видео скрытые посты спецназа «Ахмат» в зоне СВО

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Командир взвода с позывным Большой показал военкору RT Владу Андрице скрытые посты спецназа «Ахмат» на Краснолиманском направлении фронта.
Военкор RT показал на видео скрытые посты спецназа «Ахмат» в зоне СВО
  • РИА Новости

У военнослужащих есть буржуйка, а стены обиты коврами. Также у них живёт кошка Соня, которая гоняет мышей. Боец с позывным Безе провёл Андрицу на полевую кухню.

Рядом с одним из таких постов стоит манекен Хохол, который можно назвать троллингом украинских дронов, которые не видят ни его, ни сам пост.

Большой рассказал, что на сегодняшний день позиции украинских войск отодвинуты примерно на 3,5 км. Однако противник пытается атаковать при помощи дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

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