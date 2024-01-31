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Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

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Российский ударный вертолёт Ка-52 уничтожил опорный пункт войск Украины на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели были обнаружены службой разведки.

Отмечается, что лётчики выполнили подлёт в зону боевого применения на предельно малых высотах для того, чтобы обойти средства ПВО противника.

«По докладу разведки цели были успешно поражены», — говорится в заявлении.

Ранее расчёты Д-30 ВДВ уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ.

Также ВС России пресекли 11 попыток ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении.

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