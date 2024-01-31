Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, цели были обнаружены службой разведки.
Отмечается, что лётчики выполнили подлёт в зону боевого применения на предельно малых высотах для того, чтобы обойти средства ПВО противника.
«По докладу разведки цели были успешно поражены», — говорится в заявлении.
Ранее расчёты Д-30 ВДВ уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ.
Также ВС России пресекли 11 попыток ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении.