СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

ВС Украины выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 мм.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск.

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что здание котельной получило повреждения в результате обстрела города со стороны украинских военных.