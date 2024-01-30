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СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

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ВС Украины выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 мм.
СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
  • РИА Новости

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее мирная жительница погибла при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск.

Кроме того, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что здание котельной получило повреждения в результате обстрела города со стороны украинских военных.

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