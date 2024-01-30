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В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования из-за взрывов

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В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования на одной из подстанций в результате взрывов.
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования из-за взрывов
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«Есть повреждения оборудования на одной из подстанций «Укрэнерго» в Центральном регионе... Повреждённое оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса», — говорится в сообщении компании.

В соцсетях Минэнерго Украины уточняется, что повреждение зафиксировано в Днепропетровской области.

В Киевской областной военной администрации ранее сообщили о пожаре на предприятии после взрывов.

Кроме того, в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

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