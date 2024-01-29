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ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ.
ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

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