ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.