Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нейтрализовали под Кременной на Краснолиманском направлении свыше 30 боевиков ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, речь идёт о территории Серебрянского лесничества.

Отмечается, что залповый удар по скоплению ВСУ наносили расчёты 122-мм РСЗО гвардейского мотострелкового полка.

Ранее расчёт «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» отразил под Купянском атаку ВСУ.

Также FPV-дроны ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении.