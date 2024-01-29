Расчёты РСЗО «Град» нейтрализовали в лесу под Кременной свыше 30 боевиков ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, речь идёт о территории Серебрянского лесничества.
Отмечается, что залповый удар по скоплению ВСУ наносили расчёты 122-мм РСЗО гвардейского мотострелкового полка.
Ранее расчёт «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» отразил под Купянском атаку ВСУ.
Также FPV-дроны ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении.