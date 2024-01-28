RT опубликовал видео боя спецназа «Ахмат» против солдат ВСУ в Кременском лесу

Военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео боя спецназа «Ахмат» против солдат ВСУ в Кременском лесу.

Уточняется, что открытый огневой контакт произошёл во время эвакуации российского бойца.

«Военные командира с позывным Грозный получили информацию о раненом бойце 25-й армии и пошли его спасать... Бойца успешно эвакуировали», — отмечается в заявлении.

В этом районе российские войска оказывают сильное давление на ВСУ и продавливают линию фронта.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.