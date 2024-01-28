Аксёнов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны
- РИА Новости
«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — цитирует его РИА Новости.
Аксёнов подчеркнул, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.