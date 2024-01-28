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Аксёнов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телерадиокомпании «Вести Крым» заявил, что все диверсанты, совершавшие на полуострове террористические акты, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Аксёнов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны
  • РИА Новости

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов подчеркнул, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.

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