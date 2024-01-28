Аксёнов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телерадиокомпании «Вести Крым» заявил, что все диверсанты, совершавшие на полуострове террористические акты, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов подчеркнул, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в ЛНР женщину, которая передавала Главному управлению разведки Украины информацию о российских военнослужащих.