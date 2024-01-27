Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

Взрывы раздаются в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

AFP

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По его словам, в Харькове слышны взрывы. Какой-либо дополнительной информации мэр города не сообщил. «Будьте осторожны!» — написал Терехов. Ранее украинский портал «СТРАНА.ua» сообщил о взрыве в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.