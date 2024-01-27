Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
Взрывы раздаются в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом в личном Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
- AFP
- © SERGEY BOBOK
По его словам, в Харькове слышны взрывы. Какой-либо дополнительной информации мэр города не сообщил.
«Будьте осторожны!» — написал Терехов.
Ранее украинский портал «СТРАНА.ua» сообщил о взрыве в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен