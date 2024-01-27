BI: Россия имеет преимущество перед Украиной в ключевых областях

Украина существенно уступает России на поле боя, Москва наращивает преимущества перед Киевом в ключевых областях. Об этом говорится в материале, опубликованном порталом Business Insider.

В публикации отмечается, что Вооружённые силы Украины оказались не в самой лучшей ситуации. Украинские военные по-прежнему испытывают трудности. Тем временем «российская военная машина набирает обороты».

«Эксперты по конфликтам предупреждают, что Россия сейчас сохраняет значительное преимущество над Украиной в нескольких ключевых областях, и Киеву придётся серьёзно постараться, если он надеется дать отпор военной машине Москвы и попытаться провести наступательные операции в следующем году», — говорится в материале.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал фатальной ошибкой отказ Киева от мира в 2022 году.