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BI: Россия имеет преимущество перед Украиной в ключевых областях

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Украина существенно уступает России на поле боя, Москва наращивает преимущества перед Киевом в ключевых областях. Об этом говорится в материале, опубликованном порталом Business Insider.
BI: Россия имеет преимущество перед Украиной в ключевых областях
  • РИА Новости

В публикации отмечается, что Вооружённые силы Украины оказались не в самой лучшей ситуации. Украинские военные по-прежнему испытывают трудности. Тем временем «российская военная машина набирает обороты».

«Эксперты по конфликтам предупреждают, что Россия сейчас сохраняет значительное преимущество над Украиной в нескольких ключевых областях, и Киеву придётся серьёзно постараться, если он надеется дать отпор военной машине Москвы и попытаться провести наступательные операции в следующем году», — говорится в материале.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал фатальной ошибкой отказ Киева от мира в 2022 году.

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