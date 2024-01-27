Газдиев: ВС России наступают с окраины Марьинки сразу на север, запад и юг

Российские войска в ДНР сейчас наступают с окраины Марьинки сразу на север, запад и юг, чтобы освободить Красногоровку, рассказал военкор RT Мурад Газдиев.

Он сообщил, что противник стянул к линии соприкосновения много пехоты, а нехватку снарядов пытается компенсировать дронами-камикадзе.

«Сейчас вдали мы видим Красногоровку, этот город сейчас под контролем ВСУ. Передовая проходит примерно на полпути между нами и Красногоровкой. Сейчас украинские войска сконцентрировали там огромное количество пехоты, они гонят больше и больше в надежде и стараясь остановить наступление наших войск, мотопехоты, 5-й бригады, 150-й дивизии», — сказал Газдиев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения Соледара, Артёмовска и Марьинки.