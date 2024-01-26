Кулемзин: Донецк за сутки семь раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины в течение суток семь раз обстреляли территорию Донецка в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в направлении Киевского, Кировского, а также Куйбышевского и Петровского районов Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 16 снарядов калибра 155 мм. Помимо этого, был сброшен один снаряд с беспилотного летательного аппарата.

«В Киевском районе повреждён дом по улице 50-летия Украины», — добавил Кулемзин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника пострадали три мирных жителя Донецка.