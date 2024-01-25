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В «Нафтогазе Украины» заявили о кибератаке на сайт и кол-центр компании

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Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что её сайты и кол-центр подверглись масштабной кибератаке, которая вывела их информационные ресурсы из строя.
В «Нафтогазе Украины» заявили о кибератаке на сайт и кол-центр компании
  • Gettyimages.ru

Об этом компания написала в Telegram.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании. В настоящее время веб-сайты и кол-центр не работают», — отмечается в заявлении.

В «Нафтогазе» при этом затруднились указать сроки восстановления сервисов, пообещав проинформировать об этом позднее.

Ранее начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк сообщил, что «практически всё» было уничтожено при кибератаке на украинского оператора связи «Киевстар».

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