На предприятии в Днепропетровской области Украины произошёл пожар
Пожар произошёл на предприятии в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
- AP
- © LIBKOS
Об этом он написал в Telegram.
«На одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Одессе.
Также в Днепропетровске прозвучали взрывы.
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