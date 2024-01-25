На предприятии в Днепропетровской области Украины произошёл пожар

Пожар произошёл на предприятии в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом он написал в Telegram.

«На одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Одессе.

Также в Днепропетровске прозвучали взрывы.