Гаубицы десантников уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Метким огнём с закрытых огневых позиций артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.
Ранее FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Также ВС России уничтожили ЗРК SAMP-T и склады боеприпасов двух бригад ВСУ.