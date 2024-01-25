Гаубицы десантников уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёты 152-мм гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Метким огнём с закрытых огневых позиций артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут.

Ранее FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России уничтожили ЗРК SAMP-T и склады боеприпасов двух бригад ВСУ.