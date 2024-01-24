RT в Telegram
Подпишись

Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Короткая ссылка
Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.
Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
  • AP

Об этом он написал в Telegram.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом Малашко не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить