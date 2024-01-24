Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.

Об этом он написал в Telegram.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

При этом Малашко не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

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