Танкисты ВС России оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую

Танкисты группировки «Запад» оборудовали подземную мастерскую на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в мастерской проводится дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой, что в разы сокращает время на ремонт.

«Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи», — говорится в сообщении.

Ранее российские Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении.

Также в России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО.