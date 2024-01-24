Танкисты ВС России оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в мастерской проводится дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой, что в разы сокращает время на ремонт.
«Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи», — говорится в сообщении.
Ранее российские Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении.
Также в России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО.