МО Украины заявило, что Киев в 2024 году получит оружие, которого ещё не было
Об этом информирует украинское издание «Общественное».
«В этом году получим оружие, которого ещё нет и которое поможет поражать... логистические узлы», — сказал Павлюк.
Кроме того, по его словам, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия.
«В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств», — добавил спикер.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западный ОПК выпускает недостаточное количество боеприпасов.
Также в Минобороны Канады сообщили, что передадут Киеву военные катера.