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Пушилин: три жителя ДНР погибли, 15 ранены в результате обстрелов ВСУ

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три мирных жителя республики погибли, ещё 15 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Пушилин: три жителя ДНР погибли, 15 ранены в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что сотрудник МЧС России по ДНР погиб в Куйбышевском районе Донецка, ещё один спасатель был ранен. Также в городе пострадали семеро мирных жителей, две женщины и пятеро мужчин.

Пушилин добавил, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Ясиноватой. В результате погибли мужчина и женщина 1949 и 1952 года рождения соответственно.

«Кроме того, на трассе Донецк — Мариуполь ранен мужчина 1970 года рождения. В Волновахе при детонации взрывоопасного предмета ранены шесть мужчин — 1976, 1986, 1989, 1995, 1997 и 1998 года рождения», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

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