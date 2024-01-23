Гладков: дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка

Украинский дрон-камикадзе 23 января влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал. Однако в доме были выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор Белгородской области в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что это уже не первый случай применения ВСУ дронов-камикадзе для атак на гражданские постройки в регионе. Ранее Гладков сообщил, что беспилотник того же типа повредил дом и два автомобиля в селе Терезовке.