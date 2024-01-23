Гладков: дрон-камикадзе влетел в жилой дом в хуторе Лозовая Рудка
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
По его словам, в результате взрыва никто не пострадал. Однако в доме были выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения.
«Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор Белгородской области в личном Telegram-канале.
Стоит отметить, что это уже не первый случай применения ВСУ дронов-камикадзе для атак на гражданские постройки в регионе. Ранее Гладков сообщил, что беспилотник того же типа повредил дом и два автомобиля в селе Терезовке.