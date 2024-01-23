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Пушилин: один сотрудник МЧС погиб и один пострадал в Донецке из-за атаки ВСУ

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Губернатор Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что один сотрудник МЧС погиб и один пострадал в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
Пушилин: один сотрудник МЧС погиб и один пострадал в Донецке из-за атаки ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов умер в больнице. Пушилин принёс соболезнования родственникам погибшего.

Также губернатор сообщил, что второму раненому спасателю оказали помощь амбулаторно, он получил лёгкие ранения.

Всего, отметил Пушилин, в результате обстрела украинских войск пострадали семь мирных жителей.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении дома и детсада в результате обстрела ВСУ.

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