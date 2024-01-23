Пушилин: один сотрудник МЧС погиб и один пострадал в Донецке из-за атаки ВСУ
- РИА Новости
По его словам, сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов умер в больнице. Пушилин принёс соболезнования родственникам погибшего.
Также губернатор сообщил, что второму раненому спасателю оказали помощь амбулаторно, он получил лёгкие ранения.
Всего, отметил Пушилин, в результате обстрела украинских войск пострадали семь мирных жителей.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении дома и детсада в результате обстрела ВСУ.