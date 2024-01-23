Три человека пострадали при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане

Три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Араз» Миноборонпрома Азербайджана в азербайджанском Ширване. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

Об этом информирует Интерфакс-Азербайджан.

Сообщение о взрыве поступило в прокуратуру около 14:00 мск.

«Согласно предварительному расследованию, в результате происшествия пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Предположительно, взрыв произошёл после того, как рабочий ударил молотком по 120-мм миномётному снаряду в одном из цехов завода.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Ширване один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.