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Три человека пострадали при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане

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Три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Араз» Миноборонпрома Азербайджана в азербайджанском Ширване. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.
Три человека пострадали при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане
  • Gettyimages.ru
  • © Motortion

Об этом информирует Интерфакс-Азербайджан

Сообщение о взрыве поступило в прокуратуру около 14:00 мск.

«Согласно предварительному расследованию, в результате происшествия пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Предположительно, взрыв произошёл после того, как рабочий ударил молотком по 120-мм миномётному снаряду в одном из цехов завода.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Ширване один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.

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