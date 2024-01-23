Три человека пострадали при взрыве на оборонном заводе в Азербайджане
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Об этом информирует Интерфакс-Азербайджан.
Сообщение о взрыве поступило в прокуратуру около 14:00 мск.
«Согласно предварительному расследованию, в результате происшествия пострадали три человека», — говорится в сообщении.
Предположительно, взрыв произошёл после того, как рабочий ударил молотком по 120-мм миномётному снаряду в одном из цехов завода.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Ширване один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.