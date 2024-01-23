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Командир орудия Учитель рассказал о поддержке пехоты на Запорожском направлении

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Российские военные из группировки «Восток» на Запорожском направлении наносят поражение опорникам ВСУ вместе с живой силой противника, сообщает спецкор RT Александр Пискунов.
Командир орудия Учитель рассказал о поддержке пехоты на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Артиллеристы 305-й артбригады огнём САУ 2С19 поддерживают российскую пехоту и ведут контрбатарейную борьбу. На днях они поразили украинский пункт управления БПЛА западнее Макаровки.

«Противник противодействует разными орудиями, старается нас вытеснить, но у него ничего не получается и не получится», — рассказал командир орудия с позывным Учитель.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео встречных боёв на участке Работино — Вербовое.

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