Российские военные из группировки «Восток» на Запорожском направлении наносят поражение опорникам ВСУ вместе с живой силой противника, сообщает спецкор RT Александр Пискунов.

Артиллеристы 305-й артбригады огнём САУ 2С19 поддерживают российскую пехоту и ведут контрбатарейную борьбу. На днях они поразили украинский пункт управления БПЛА западнее Макаровки.

«Противник противодействует разными орудиями, старается нас вытеснить, но у него ничего не получается и не получится», — рассказал командир орудия с позывным Учитель.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео встречных боёв на участке Работино — Вербовое.