Глава МИД Армении не исключил передачи Азербайджану карт минных полей в Карабахе

Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Нагорном Карабахе при создании атмосферы доверия. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану», — приводит ТАСС его слова.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван пытается создать новые карты.

«И если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества», — сказал дипломат.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.