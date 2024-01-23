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Глава МИД Армении не исключил передачи Азербайджану карт минных полей в Карабахе

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Армения может передать Азербайджану новые карты минных полей в Нагорном Карабахе при создании атмосферы доверия. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Глава МИД Армении не исключил передачи Азербайджану карт минных полей в Карабахе
  • AFP
  • © MAXIM SHIPENKOV

«Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану», — приводит ТАСС его слова.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван пытается создать новые карты.

«И если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества», — сказал дипломат.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

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