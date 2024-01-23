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Командир боевой машины ВС России рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ

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Командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как после ранения взял в плен шестерых украинских солдат.
Командир боевой машины ВС России рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
  • РИА Новости

Как военнослужащий объяснил в видео, опубликованном Минобороны России, он пленил военных ВСУ, когда между российскими бойцами и солдатами ВСУ завязался ближний стрелковый бой.

«Я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там», — отметил он.

По словам Шамалюка, на его окрик из подвала откликнулись украинские солдаты, которые попросили не стрелять и заявили, что у них есть раненый.

«Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих... Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», — указал он.

После этого Шамалюк вывел шестерых солдат ВСУ наружу. Его самого, получившего ранение, отвезли к медикам.

Российский боец также поблагодарил командира взвода, который своевременно оказал ему помощь: пришёл первым, наложил жгут и лично отвёз его в ближайший медицинский батальон.

Ранее сдавшийся в плен и благодаря этому выживший украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.

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