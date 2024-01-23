Старовойт: громкие звуки над Курском вызваны работой Минобороны
- РИА Новости
«Громкие звуки, которые слышны над Курском, — это работа Министерства обороны России. Прошу сохранять спокойствие», — сказал он в своём Telegram.
«Военная хроника» ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.