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Депутат Барбашов: ВСУ изымают у жителей Снигирёвского района строительную технику

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ВСУ и представители властей изымают у жителей подконтрольного Украине Снигирёвского района Херсонской области частную строительную технику.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«У жителей Снигиревки изъята частная строительная техника — трактора и экскаваторы, производится строительство укреплений», — сказал чиновник.

По его словам, сейчас в Снигирёвском районе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали использовать в бою лошадей.

Также в Daily Star заявили, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провалов ВСУ.

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