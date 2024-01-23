Депутат Барбашов: ВСУ изымают у жителей Снигирёвского района строительную технику
Об этом, как информирует ТАСС, рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«У жителей Снигиревки изъята частная строительная техника — трактора и экскаваторы, производится строительство укреплений», — сказал чиновник.
По его словам, сейчас в Снигирёвском районе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.
Ранее сообщалось, что украинские военные стали использовать в бою лошадей.
Также в Daily Star заявили, что Владимир Зеленский находится в растерянности после провалов ВСУ.