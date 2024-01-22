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На Украине планируют конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

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В Минюсте Украины сообщили о планах конфисковать в пользу государства имущество экс-главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене.
На Украине планируют конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева
  • РИА Новости

«Министерство... подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», — говорится в сообщении ведомства.

Взыскать в пользу государства предлагается более 30 единиц недвижимого имущества, корпоративные права более 10 юрлиц, оружие и т. д.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что передала в суд дело в отношении экс-главы предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму $328,7 млн.

В феврале Богуслаеву предъявили новое обвинение. 

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