На Украине планируют конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

В Минюсте Украины сообщили о планах конфисковать в пользу государства имущество экс-главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене.

«Министерство... подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», — говорится в сообщении ведомства.

Взыскать в пользу государства предлагается более 30 единиц недвижимого имущества, корпоративные права более 10 юрлиц, оружие и т. д.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что передала в суд дело в отношении экс-главы предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму $328,7 млн.

В феврале Богуслаеву предъявили новое обвинение.