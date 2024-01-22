Расчёт ПТРК «Корнет» уничтожил на Купянском направлении боевую бронемашину ВСУ

Расчёт ПТРК «Корнет» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что машина использовалась боевиками ВСУ для перевозки личного состава.

Ранее экипаж БМП-3 ЗВО уничтожил на Купянском направлении скопление пехоты ВСУ.